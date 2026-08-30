Налоговые штрафы с 1 сентября разрешат уменьшать до десяти раз

Налоговые штрафы при наличии смягчающих обстоятельств можно будет уменьшить как минимум в два раза, но не более чем в десять раз, с 1 сентября. Об этом ТАСС рассказала заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), председатель Союза юристов-блогеров при МГЮА и Ассоциации юристов России Елена Гринь.

Новые правила смогут применяться в том числе к блогерам, которых привлекли к ответственности за неуплату налогов с доходов от ведения блога.

Юрист пояснила, что ранее Налоговый кодекс позволял при наличии смягчающих обстоятельств снизить размер штрафа не менее чем в два раза. При этом верхнего предела такого уменьшения законодательство не устанавливало.

К смягчающим обстоятельствам, по словам Гринь, могут относиться тяжелое материальное положение, добровольное прекращение нарушения и другие факторы.

При наличии оснований налогоплательщик сможет обратиться в Федеральную налоговую службу с просьбой уменьшить назначенный штраф.

Новые правила смогут использовать и блогеры. Гринь пояснила, что если ФНС назначит штраф за неуплату налогов с доходов от ведения блога, налогоплательщик сможет обратиться за его уменьшением при наличии смягчающих обстоятельств.