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Общество 28 августа 2026 16:35

Марат Ахметов посетил музей писателя Фатиха Хусни в Тюлячинском районе

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Марат Ахметов посетил музей писателя Фатиха Хусни в Тюлячинском районе
Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Исполняющий обязанности председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов посетил музей народного писателя республики Фатиха Хусни в Тюлячинском районе. Визит состоялся в рамках его рабочей поездки по муниципалитету, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Музей, посвященный жизни и творчеству писателя, работает в районе с 1997 года. Он расположен на родине Хусни – в селе Большие Метески. В фондах учреждения насчитывается более 2 тыс. экспонатов, в том числе мемориальные вещи писателя, его книги и фотографии.

В ходе посещения Ахметову представили экспозицию, рассказывающую о жизни и творческом пути Фатиха Хусни.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Вместе с главой Тюлячинского района Айратом Фатхуллиным Ахметов также возложил цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны и мемориалу участнику специальной военной операции Флюру Закирову.

Закиров погиб в зоне СВО в октябре 2025 года.

#тюлячинский район рт #Марат Ахметов
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