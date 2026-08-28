Марат Ахметов посетил музей писателя Фатиха Хусни в Тюлячинском районе

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Исполняющий обязанности председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов посетил музей народного писателя республики Фатиха Хусни в Тюлячинском районе. Визит состоялся в рамках его рабочей поездки по муниципалитету, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Музей, посвященный жизни и творчеству писателя, работает в районе с 1997 года. Он расположен на родине Хусни – в селе Большие Метески. В фондах учреждения насчитывается более 2 тыс. экспонатов, в том числе мемориальные вещи писателя, его книги и фотографии.

В ходе посещения Ахметову представили экспозицию, рассказывающую о жизни и творческом пути Фатиха Хусни.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Вместе с главой Тюлячинского района Айратом Фатхуллиным Ахметов также возложил цветы к памятнику участникам Великой Отечественной войны и мемориалу участнику специальной военной операции Флюру Закирову.

Закиров погиб в зоне СВО в октябре 2025 года.