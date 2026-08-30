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Общество 30 августа 2026 12:02

Цикл программ о Тукае получил Гран-при фестиваля «Голос Евразии-2026»

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На фестивале национального вещания «Голос Евразии-2026» Гран-при завоевал цикл программ «27 мгновений жизни Тукая», созданный службой национального вещания ГТРК «Татарстан» при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка, сообщают «Вести Татарстана».

Цикл посвящен фактам из биографии великого татарского поэта Габдуллы Тукая – каждый выпуск рассказывает об одном годе его жизни.

Также награды удостоен цикл программ Радио Татарстана «Наши герои», посвященный участникам СВО – уроженцам республики.

Фестиваль «Голос Евразии» традиционно прошел в Дагестане. Организатором выступила ВГТРК при поддержке Республики Дагестан. Председателем жюри стал заместитель гендиректора ВГТРК, руководитель Регионального департамента, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Рифат Сабитов.

#Габдулла Тукай #гтрк татарстан #Дагестан
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