Цикл программ о Тукае получил Гран-при фестиваля «Голос Евразии-2026»

На фестивале национального вещания «Голос Евразии-2026» Гран-при завоевал цикл программ «27 мгновений жизни Тукая», созданный службой национального вещания ГТРК «Татарстан» при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка, сообщают «Вести Татарстана».

Цикл посвящен фактам из биографии великого татарского поэта Габдуллы Тукая – каждый выпуск рассказывает об одном годе его жизни.

Также награды удостоен цикл программ Радио Татарстана «Наши герои», посвященный участникам СВО – уроженцам республики.

Фестиваль «Голос Евразии» традиционно прошел в Дагестане. Организатором выступила ВГТРК при поддержке Республики Дагестан. Председателем жюри стал заместитель гендиректора ВГТРК, руководитель Регионального департамента, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Рифат Сабитов.