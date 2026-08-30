Фазлеева: «Процветание Татарстана – это труд каждого из нас»

В Казани сегодня работает комиссия конкурса «Семейная столица России». Столица Татарстана вошла в число финалистов. Об этом журналистам рассказала заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

«Семейная политика, она достаточно сложная в своей реализации, это знают все регионы Российской Федерации. Сегодня как никогда мы говорим о мерах поддержки семьям разного уровня, семьям, которые нуждаются в помощи государства, семьям, которые нуждаются порой в психологической поддержке, семьям участников специальной военной операции, семьям, которые, к сожалению, потеряли своих близких. И, соответственно, это другой тип помощи, другой тип поддержки», – рассказала Фазлеева.

Она также обратила внимание на социальную направленность республиканского бюджета.

«Мы сегодня говорим о том, что бюджет Республики Татарстан носит социально ориентированный характер, и все те меры, которые были установлены для семей в Республике Татарстан, выполняются в полном объеме. И надеюсь, что при поддержке всех жителей Республики Татарстан и города Казани мы сумеем добиться результатов и станем победителями, станем семейной столицей Российской Федерации», – сказала вице-премьер.

Фазлеева также отметила вклад жителей в развитие Татарстана и его столицы.

«Сегодня развитый, современный Татарстан, Казань, которая известна во всем мире, – благодаря деятельности каждого жителя Республики Татарстан. Наше процветание – это труд каждого из нас. Поэтому спасибо большое всем за труд и за воспитание детей. И мы действительно были, есть и остаемся семейной столицей России», – заключила она.

29–30 августа Казань посещают федеральные эксперты, которые оценивают семейную инфраструктуру города в рамках Всероссийского конкурса «Семейная столица России». Казань стала одним из десяти городов-финалистов.

Конкурс направлен на выявление и тиражирование лучших муниципальных практик поддержки семей, создание комфортной, семейно ориентированной инфраструктуры и повышение качества жизни семей с детьми.

В ходе визита эксперты оценивают ключевые объекты городской инфраструктуры, в том числе аэропорт, железнодорожный и автовокзалы, перинатальный центр, городские больницы, центры кризисной беременности, Центр семьи «Казан», инклюзивный досуговый центр «Тылсым», школы, детские сады, МФЦ, парк «Елмай» и другие общественные пространства. В центре внимания – навигация, доступность и комфорт для семей с детьми, удобство получения государственных услуг и приспособленность территорий для семейного отдыха.

Всероссийский конкурс «Семейная столица России» проводится по инициативе комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Семья» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства труда России в рамках национального проекта «Семья».

Всего на участие в конкурсе было подано 60 заявок от городов с населением более 100 тыс. человек. Помимо Казани, финалистами стали Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пенза, Рязань, Саранск, Тула, Ханты-Мансийск и Южно-Сахалинск.

Итоги конкурса подведут в октябре 2026 года. Будут определены абсолютный победитель и лауреаты в пяти номинациях: «Город будущих поколений», «Город для большой семьи», «Флагман многодетности», «Город счастливого родительства» и «Город семейной стабильности».