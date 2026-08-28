В Тюлячинском районе после капремонта открылся детский сад на 60 мест

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Обновленный детский сад в Узякском сельском поселении Тюлячинского района Татарстана открылся после капитального ремонта. В церемонии открытия принял участие исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета республики Марат Ахметов, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ремонт здания провели по республиканской программе. После обновления объект стал многофункциональным центром: помимо детского сада, здесь разместились исполнительный комитет сельского поселения и фельдшерско-акушерский пункт.

Детский сад рассчитан на 60 детей. Сейчас его посещают 42 ребенка из четырех близлежащих сел.

В здании полностью заменили инженерные коммуникации, отремонтировали кровлю и обновили фасад. В группах провели внутреннюю отделку.

«Радует, что в селах открываются подобные объекты. Это дает надежду на хорошее будущее наших деревень. Ведь не секрет, что сейчас молодежь все больше стремится в большие города. А такие объекты помогают привлекать ее обратно. Сегодня Тюлячинский район активно развивается, вы многого добились. Надеюсь, вы и дальше будете жить в таком же темпе и с таким же настроем», – обратился к жителям района Марат Ахметов.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Глава Тюлячинского района Айрат Фатхуллин отметил, что детский сад посещают дети разных национальностей, и подчеркнул важность сохранения их культуры и традиций.

«В настоящее время в этот детский сад ходят 42 ребенка разных национальностей. Мы должны сохранять культуру и традиции этих народов. И здесь мы будем это делать с малых лет», – подчеркнул он.

Председатель Ассоциации Совета муниципальных образований Татарстана Экзам Губайдуллин связал развитие дошкольной инфраструктуры с будущим сельских территорий.

«Будущее села – это дети. Поэтому открытие новых и ремонт существующих детских садов – это забота о нашем будущем», – отметил Губайдуллин.

В церемонии также приняли участие депутаты Государственного Совета Татарстана Назип Хазипов и Руслан Шигабуддинов и депутат Госдумы Марат Нуриев.