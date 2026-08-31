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Общество 31 августа 2026 00:33

Эксперт Джакония: максимальная яркость экрана сокращает время работы смартфона

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Постоянно выкрученная на максимум яркость экрана может заметно сократить время работы смартфона без подзарядки, рассказал RT руководитель центра по исследованию абонентского оборудования «МегаФон» Александр Джакония.

Дисплей, по его словам, один из основных потребителей энергии. Чем выше яркость и дольше экран включен, тем больше нагрузка на аккумулятор. Особенно это заметно при просмотре видео, использовании навигатора, играх или долгом чтении. На расход энергии влияет и тип дисплея: в OLED-экранах светлый интерфейс на высокой яркости требует больше энергии, чем темный.

Главный фактор, нежелательный для аккумулятора в долгосрочной перспективе, – повышенная температура, поэтому держать яркость на максимуме постоянно нет смысла. Но кратковременно увеличивать её на улице в солнечный день не боязно.

По словам эксперта, оптимальный вариант – автоматическая регулировка: смартфон сам повышает яркость на улице и снижает в помещении. Универсальной цифры нет, ориентироваться нужно на условия и комфорт: если изображение видно при 40–60%, повышать до 100% без необходимости не стоит.

#эксперт #смартфон #полезная информация
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