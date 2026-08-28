В Татарстане полностью выполнили программу капремонта объектов образования

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В Татарстане полностью завершили программы капитального ремонта образовательных учреждений. Об этом на совещании в Доме Правительства республики заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В рамках четырех федеральных и четырех республиканских программ были обновлены 170 объектов образования. В их числе 61 школа, два детских дома, 67 пищеблоков, 23 детских сада, восемь ресурсных центров и восемь общежитий средних специальных учебных заведений.

За последние две недели завершился ремонт шести общеобразовательных организаций в шести муниципалитетах. Также сданы два школьных пищеблока в Сабинском и Заинском районах, последний объект дошкольного образования в Сабинском районе, ресурсный центр в Зеленодольском районе и общежитие в Нижнекамском районе.

«Своевременное завершение всех программ в сфере образования – это значимый результат, которого удалось достичь благодаря ответственному и слаженному труду специалистов, подрядных организаций, профильных ведомств и муниципалитетов. Выражаю благодарность всем, кто был задействован в реализации программ, за высокий профессионализм, выдержку и ответственность», – обратился министр к участникам совещания.

В сфере здравоохранения в 2026 году ремонтируют 96 объектов. Готовность работ в стационарах составляет 89%, в поликлиниках – 79%. За последние две недели завершен ремонт пяти объектов в Казани, Набережных Челнах, Тетюшском, Черемшанском и Мензелинском районах.

В рамках программы молодежной политики предусмотрен ремонт 24 объектов. На 96% выполнен план по ремонту молодежных центров. В Балтасинском районе остается один объект психолого-педагогической помощи, его готовность составляет 52%.

В сфере культуры ремонтируют 38 объектов. Готовность сельских домов культуры составляет 81%, детских школ искусств – 75%, еще 12 учреждений отрасли – 74%. За последние две недели сданы четыре объекта в Аксубаевском, Высокогорском, Атнинском и Кукморском районах.

Совместно с Министерством спорта реализуется ремонт 25 объектов, работы выполнены на 84%. За отчетный период завершен ремонт шести объектов в шести муниципалитетах.

В рамках экологических программ ремонтируют 25 объектов, их готовность составляет 94%. На 97% выполнен капремонт зданий мировых судей, на 90% – пожарных депо. Ремонт зданий МВД выполнен на 55%. Капремонт объектов Росгвардии выполнен на 95%, военных комиссариатов – на 99%.

Отдельно на совещании обсудили капремонт многоквартирных домов. В 2026 году в Татарстане планируется обновить 813 домов в 41 муниципальном образовании и заменить 126 лифтов в 57 домах шести муниципалитетов. На сегодняшний день завершены работы в 264 многоквартирных домах. Общая готовность программы составляет 83%.

Готовность республики к отопительному сезону оценивается в 94%. В жилищном фонде паспорта готовности оформлены на 73%, в работе остаются 4 тыс. 958 домов. Котельные готовы на 98%.

В сфере образования к отопительному сезону подготовлены 98% объектов, в здравоохранении – 99%. Готовность объектов культуры составляет 99%, социальной защиты – 98%, спорта – 96%. В молодежной политике подготовлено 89% объектов.