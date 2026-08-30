Артига поделился эмоциями после победы над махачкалинским «Динамо»

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня казанский «Рубин» в рамках шестого тура РПЛ принимал махачкалинское «Динамо». Встреча завершилась победой подопечных Франка Артиги со счетом 3:1.

После матча испанец поделился впечатлениями с журналистами:

«Сегодня очень важный день - праздник в ресублике и Казани. Мы знаем, что наш клуб не частный, а представляет республику. Мы об этом говорили до игры, и ребята понимали, что они должны приложить все усилия, чтобы подарить эту победу всему Татарстану и всей Казани. Ребята большие молодцы.

Что касается выхода Рожкова с капитанской повязкой - много лестных слов сказано, не хочется добавлять. И так все очевидно. Нажеюсь, что когда окно закроется, Илья будет в нашей команде», — сказал Артига.

Добавим, следующий матч «Рубин» проведет в Кубке проти «Оренбурга» 2 сентября.