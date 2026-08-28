Труд, доблесть и память: в Челнах наградили лучших работников

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах чествовали людей труда, чьи имена вошли в Электронную доску почета Татарстана. Торжественное мероприятие прошло в Парке Победы и было приурочено к Году воинской и трудовой доблести в республике.

Среди награжденных – рабочие, педагоги, первостроители, медработники, представители других профессий, а также участники специальной военной операции. Всем лауреатам вручили именные свидетельства.

Один из награжденных – фрезеровщик шестого разряда Ремонтно-инструментального завода ПАО «КАМАЗ» Константин Ширяев. На предприятии он работает уже 18 лет. Его основная задача – из металлической заготовки изготовить деталь, которая впоследствии используется при сборке или устанавливается на станок.

При этом опытный специалист не ограничивается только своей работой. Ширяев помогает молодым сотрудникам осваивать профессию и делится с ними практическими знаниями.

«Работа с металлом: из куска металла, из заготовки я делаю уже изделие, деталь, которая потом идет на сборку либо на станок», – рассказал фрезеровщик.

Еще один участник церемонии – педагог Городского дворца детского творчества № 1 Валерий Комиссаров. Он работает с детьми и старается не ограничиваться занятиями в учреждении. Вместе с воспитанниками педагог ходит в походы и знакомит их с интересными местами.

«Работа мне очень нравится, все-таки работаешь с детьми, и не просто работаешь, а ты еще с ними ходишь в походы. Это обязательно – ребятам показываешь интересные места», – отметил Комиссаров.

Именные свидетельства труженикам вручил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он подчеркнул, что именно такие люди являются основой развития страны.

«На таких людях, которые сегодня на электронной доске почета, держится, по сути, государство, и мы еще раз говорим им слова признательности и благодарности за их труд. Люди труда во все времена были в почете в нашей стране, и сегодня мы это подтверждаем», – сказал мэр.

Электронная доска почета была учреждена в Татарстане в рамках Года воинской и трудовой доблести. В нее включают представителей разных профессий – людей, которые многие годы остаются верны своему делу, добиваются высоких результатов, занимаются наставничеством, а также тех, кто проявил мужество при защите Родины.

Начальник Государственной жилищной инспекции Татарстана Александр Тыгин напомнил, что история Набережных Челнов неразрывно связана с трудовым подвигом первостроителей.

«Набережные Челны начались с жизни в вагончике, вот с этого город начался. Поэтому праздник важен тем, что люди, которые строили наши города – Челны, Нижнекамск, Иннополис, последний город республики, – строили их своими руками», – отметил Тыгин.

Для Набережных Челнов нынешний год имеет особое значение: город отмечает 400-летие, а КАМАЗ – 50-летие с момента выпуска первого автомобиля.

«Мы отмечаем двойной юбилей: 400 лет родным Набережным Челнам, 50 лет с выпуска первого легендарного КАМАЗа. Этот год для России – год единства народов России, этот год воинской и трудовой доблести. Челны и КАМАЗ – это символ единства народа и трудовой доблести наших ветеранов-первостроителей», – сказала депутат Государственной Думы Альфия Когогина.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто сегодня защищает Родину и помогает военнослужащим.

Герой России Александр Лапин отметил вклад Татарстана в поддержку фронта. По его словам, с начала специальной военной операции республика направила около 50 тыс. тонн грузов различного назначения.

«Набережные Челны привнесли огромную лепту в оказание помощи нашему фронту. Наша республика – лидер среди многих субъектов Российской Федерации по помощи. А среди Татарстана Набережные Челны выделяются действительно всем, что присуще прекрасному, творческому, созидательному народу. Они собирают материальную помощь каждый день», – сказал Лапин.

Сегодня в Татарстане работают 85 пунктов сбора гуманитарной помощи. Они действуют круглосуточно.

Материал подготовлен при участии Лейсан Габдрашитовой.