Глава ЦИК РТ рассказал, как защитят бюллетени на выборах депутатов Госдумы

Для голосования на выборах депутатов Госдумы в Татарстане напечатают 6 млн бюллетеней на двух государственных языках – русском и татарском. Об этом сообщил сегодня на брифинге в информационном центре «Точка выбора» в Казани председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

«Бюллетени уже утверждены. Они будут иметь максимальную степень защиты. На них будет нанесена тангирная сетка. Кроме того, используется микрошрифт – новшество этого года, в прошлом году мы в экспериментальном виде его опробовали. Все это очень важно», – заявил он.

По словам главы Центризбиркома, с 9 по 14 сентября бюллетени под охраной будут доставлены в территориальные избирательные комиссии в районы республики.

«И с этого момента вся избирательная документация будет находиться под круглосуточной охраной силовых ведомств и под видеоконтролем», – подчеркнул он.

Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».