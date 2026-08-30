news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 30 августа 2026 18:16

Минтранс России продолжит улучшать условия поездок для семей с детьми

Читайте нас в
Телеграм

Минтранс России продолжит улучшать условия поездок для семей с детьми на разных видах транспорта. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава ведомства Андрей Никитин.

По словам министра, поддержка семей с детьми остается одним из основных направлений работы Минтранса. Ведомство анализирует действующие меры и старается оперативно реагировать на запросы пассажиров. Никитин отметил, что работу в этом направлении нельзя считать завершенной, поскольку со временем появляются новые требования и стандарты комфорта.

Глава Минтранса добавил, что в России уже действует комплекс мер поддержки семей, путешествующих с детьми на разных видах транспорта.

В частности, ведомство разработало подробные методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон в аэропортах и на вокзалах.

#Транспорт #семьи с детьми #минтранс россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Максим Топилин поздравил жителей Татарстана с Днем Республики

Максим Топилин поздравил жителей Татарстана с Днем Республики

30 августа 2026
«Такого нет нигде в мире»: в Казани открыли музей внутри Ту-144

«Такого нет нигде в мире»: в Казани открыли музей внутри Ту-144

29 августа 2026
Новости партнеров