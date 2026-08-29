«Пример мужества»: Минниханов вручил Звезду Героя родителям Тимура Гимранова

Накануне Дня Республики в Казани чествовали героев и их семьи. Сегодня Раис РТ наградил участников специальной военной операции, многодетных, а также работников предприятий, врачей, военнослужащих, ученых и деятелей культуры, внесших значительный вклад в развитие региона. Подробнее - в репортаже «Татар-информа».





«Татарстанские бойцы проявляют отвагу и самоотверженность на поле боя»

Торжественное мероприятие по случаю Дня Республики Татарстан состоялось сегодня в Пушечном дворе Казанского Кремля. Вручавший награды Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что чествование татарстанцев накануне большого праздника стало доброй традицией.

«Каждый из присутствующих в этом зале – яркий пример добросовестного отношения к делу, преданного служения Отечеству и любви к родной земле», – сказал он.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан, несмотря на все вызовы и трудности, сохраняет экономическую устойчивость, продолжает работу по повышению качества жизни жителей республики.

Рустам Минниханов: «Каждый из присутствующих в зале – яркий пример добросовестного отношения к делу, преданного служения Отечеству и любви к родной земле»

«Мы признательны за всестороннюю помощь и поддержку Президенту России Владимиру Владимировичу Путину и Правительству страны. Безусловно, успехи республики были бы невозможны без созидательного труда всех татарстанцев. Каждый из вас вносит вклад в это большое дело», – сказал Раис Татарстана.

По-прежнему на переднем рубеже – защитники Отечества, которые отстаивают независимость и суверенитет России в ходе специальной военной операции, отметил он.

«Татарстанские бойцы проявляют отвагу и самоотверженность на поле боя, порой ценой собственной жизни. Сегодня с нами родители Тимура Ильдаровича Гимранова – участника специальной военной операции, Героя Российской Федерации, погибшего при выполнении воинского долга. Приношу вам свои искренние соболезнования и разделяю вашу невосполнимую утрату. Подвиг Тимура Гимранова служит примером мужества для наших военнослужащих, которые с честью выполняют боевые задачи и приближают победу», – сказал Минниханов.

В центре – родители Тимура Гимранова

«Его подвиг навсегда останется в наших сердцах»

Золотую Звезду Героя Рустам Минниханов вручил родителям гвардии капитана – Ильдару Фанизовичу и Светлане Юлдашевой.

В передаче высшей государственной награды России принял участие заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Игорь Романов. Он поблагодарил родителей татарстанца за воспитание патриота страны.

«За время прохождения военной службы Тимур Гимранов освоил несколько типов воздушных судов, был отмечен как отличный летчик и назначен на должность командира вертолета. Он с самых первых дней приступил к выполнению боевых задач в ходе СВО. За все время выполнил 342 боевых вылета», – рассказал Романов.

Командир экипажа вертолета Ка-52 героически погиб 20 марта 2026 года при выполнении боевого задания. В этот день он вместе со штурманом-оператором Ильей Кужлевым выполнял боевое задание по поражению наземных целей противника на границе ДНР и Днепропетровской области. Когда они возвращались с задания, вертолет атаковали вражеские беспилотники. Левое крыло вертолета было подбито, он загорелся. Тимур Гимранов сохранил управление и смог посадить машину в поле.

Игорь Романов: «Тимур Ильдарович – пример для нас. Мы потеряли не только опытного летчика, но и боевого товарища, друга»

Благодаря его профессионализму детонация боекомплекта не произошла. Затем экипаж покинул вертолет, однако вскоре их атаковали вражеские БПЛА. В результате полученных ранений капитан и штурман погибли. За совокупность боевых вылетов, мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга Тимуру Гимранову было присвоено звание Героя России посмертно. Указ подписал Президент России.

«Тимур Ильдарович является примером для нас. Мы потеряли не только опытного летчика, но и боевого товарища, друга. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах», – сказал Игорь Романов.

«С пяти лет мечтал стать летчиком»

Присутствующие в зале приветствовали отца и мать Тимура Гимранова стоя. После церемонии награждения родители героя поделились воспоминаниями о сыне с журналистами.

«Он всегда шел к своей мечте большими шагами. Старался. Я всегда удивляюсь тому, что, прожив такую короткую жизнь, он столько успел сделать. Во-первых, научился играть на гитаре – очень хорошо, со всеми аккордами справлялся. Во-вторых, рисовал очень красиво, красиво писал стихи. Дома до сих пор хранятся его детские картинки. В-третьих, ни один человек не успел освоить пять типов авиационной техники», – рассказал Ильдар Фанизович.

Отец героя сообщил, что сам не служил, но был начальником маршрутно-десантной службы. Привозил сына с ранних лет к себе в часть, показывал самолеты и вертолеты. Мальчику было очень интересно. Тимур впервые побывал в кабине вертолета в пять лет. А еще родители недавно нашли секретный блокнот сына.

«Он с пяти лет начал записывать туда свои мысли. Вообще он писать научился рано… Первая запись была: «Я буду летчиком!» <…> Ему было всего 5–6 лет, и он уже тогда знал, чего хочет», – отметил Ильдар Фанизович.

Медаль «Ана даны – Материнская слава» получила мама пятерых детей из Апастовского района

Медаль «Ана даны – Материнская слава» была вручена матери пятерых детей из Апастовского района Рамиле Ахметзяновой.

«Самому младшему нашему сыну три года, девочкам – 7, 10 и 15 лет, старшему сыну 18 лет. Все они – мои помощники, помогают друг другу», – рассказала журналистам женщина.

Ахметзянова работает директором Центра детского творчества «Сэлэт», а ее муж – предприниматель. Они в браке уже 19 лет. Познакомились в августе 2006 года, свадьбу сыграли в мае 2007-го, первенец появился через год. На церемонию награждения многодетные родители пришли вместе с ним – старшим сыном Рамилем.

Рамиля Ахметзянова с медалью «Ана даны – Материнская слава»

«У меня большая семья, и я горжусь этим. Всем об этом рассказываю с гордостью. У меня прекрасные родители! Я учусь в строительном колледже», – сообщил Рамиль.

Рамиля Ахметзянова раскрыла секрет большой и дружной семьи.

«Главное – уважать друг друга. В браке одной только любви не хватает. Надо понимать друг друга, прислушиваться, советоваться, делать все сообща, доверять друг другу», – сказала многодетная мама.

Оказывается, ее супруг не только прекрасный отец, но и общественный деятель. Он занимается сбором и доставкой гуманитарного груза участникам СВО.

«Ездил на передовую 22 раза. Вожу строительные материалы, технику – автомобили, мотоциклы, а также генераторы, медикаменты, продукты. В последней поездке герой России, генерал-лейтенант, наш земляк Рамиль Ибатуллин вручил мне медаль», – сообщил Ришат Ахметзянов.

Медаль ордена «Родительская слава» получили родители четверых детей из Казани

Медаль ордена «Родительская слава» была вручена родителям четверых детей из Казани Евгению и Любови Шпякиным. На церемонию награждения они пришли вместе с пятилетней дочкой.

«У нас с мужем сын и три дочки. Мы работаем на Казанском авиационном заводе. Муж – начальник производства, а я – начальник бюро технического контроля. Мы познакомились на корпоративном мероприятии. Были молодыми, входили в состав совета молодежи», – рассказала «Татар-информу» Любовь Шпякина.

Супруги Шлякины с медалью ордена «Родительская слава»

По ее словам, супруги сначала хотели двух детей – сына и дочку, но судьба распорядилась иначе.

«Конечно, трудности есть у любой мамы, но мне помогают мои дети. В многодетных семьях дети растут более самостоятельными и организованными», – отметила наша собеседница.

По ее словам, самое главное в отношениях с супругом – взаимопонимание и поддержка.

«Сегодня испытываю большую радость. Желаю всем молодым, чтобы в их семьях было больше детей. Тогда и семьи будут крепче, и страна наша будет процветать», – заключила Шпякина.

Татарстанцам вручили ордена «Дуслык», Почета и Дружбы

Орденом Почета сегодня был награжден советник при ректорате Казанского государственного аграрного университета Джаудат Файзрахманов, орденом Дружбы – гендиректор ООО «Ак Барс Девелопмент» Марат Шагитов.

Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» был вручен директору группы управления созданием самолета Ту-324 при Кабинете министров РТ, советнику Премьер-министра РТ Назиру Кирееву и худруку – главному дирижеру государственного академического симфонического оркестра РТ Александру Сладковскому.

Орденом «Дуслык» поощрены завкафедрой химии и технологии переработки эластомеров КНИТУ-КХТИ Светослав Вольфсон, ветеран труда Хамит Миннегалиев, гендиректор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко и другие.

Медалью «За отвагу» поощрен гвардии младший сержант, участник СВО Айдар Каюмов, медалью «За храбрость» – старший ведущий специалист ОЭЗ «Алабуга» Андрей Мизин и старший механик ОЭЗ «Алабуга» Федор Перов.

Всего в этот день заслуженные награды получили 53 человека – участники СВО, врачи, машиностроители, работники сельского и жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты, научные деятели, педагоги, артисты, сотрудники предприятий и организаций республики.

Фотографии: пресс-служба Раиса Татарстана