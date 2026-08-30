Дмитрий Чернышенко сравнил Президента РФ с основателем Олимпийских игр

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»

В Казань прибыл зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным, министром молодежи РТ Азатом Кадыровым и руководителем Администрации Раиса РТ Асгатом Сафаровым он посетил экстрим-парк «Урам».

После экскурсии от руководства спортивного комплекса Чернышенко принял участие во встрече с представителями движения уличного спорта.

«Всех поздравляю с Днем республики и с Днем города. Казань, безусловно, это спортивная столица России, которая принимала соревнования самого высочайшего уровня», – сказал Чернышенко, отмечая организацию Универсиады-2013, Чемпионата мира по футболу, Чемпионата водных видов спорта, а также Игр будущего.

Вице-премьер подчеркнул, что Игры будущего, в частности, это «первые в истории человечества соревнования по новому, ранее не существовавшему движению – фиджитал».

Он также обратил внимание, что движение фиджитал появилось в 2023 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

«Уже более 120 стран вошли в World Phygital Community с легкой руки нашего Президента, по сути дела, Пьера де Кубертена современности», – сделал необычное сравнение Чернышенко.

Уличными видами спорта в России занимаются 10 млн человек, проводится более 40 тыс. соревнований, отметил вице-премьер масштабы этого движения.

«Не хочется говорить «идеологическая составляющая», но ценностный резонанс весóм, а это очень важно. Я вас благодарю, как лидеры этих направлений вы точно знаете это лучше меня. Вам приходится в вашей ежедневной деятельности постоянно работать духовно-нравственным камертоном, потому что вы сами являетесь лидерами и общественного мнения, и движений, и при этом носителями этих ценностей», – поблагодарил Чернышенко представителей уличных видов спорта.

Видео: © Жамиль Салимгареев / «Татар-Информ»