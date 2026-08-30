Предварительные результаты референдума в Исландии по вопросу возобновления переговоров о вступлении страны в Евросоюз стали победой России. Такое мнение высказал председатель австрийской неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Ферлингер, сообщает РИА Новости.

Комментируя итоги голосования в соцсети, Ферлингер заявил, что Президент России Владимир Путин вновь одержал победу.

По последним данным исландской телерадиокомпании RUV, за возобновление переговоров о членстве в Евросоюзе проголосовали 47,5% участников референдума – более 89 тыс. человек. Против высказались 52,5%, или более 99 тыс. избирателей.

В случае поддержки инициативы Исландия могла бы возобновить переговоры с Евросоюзом. При этом окончательные условия возможного членства страны в ЕС должны были получить одобрение граждан на втором референдуме. Отказ от возобновления переговоров означает прекращение попытки вернуться к диалогу о вступлении в объединение.

Исландия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году после мирового финансового кризиса. Переговоры о присоединении страны к ЕС были приостановлены в 2013 году. Среди причин были разногласия между Рейкьявиком и Брюсселем по вопросам рыболовства и сельского хозяйства.