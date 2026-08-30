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Общество 30 августа 2026 15:46

Депутат Боярский: злоупотреблять VPN не стоит

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Постоянное использование VPN-сервисов небезопасно, и стоит отучать людей, особенно молодежь, от злоупотребления такими приложениями, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

По его словам, злоупотреблять VPN не стоит, поскольку это может привести пользователей в опасные уголки интернета, от которых государство пытается их оградить. Боярский подчеркнул, что сам не использует VPN-сервисы. Основная задача, по его мнению, – отучать от злоупотребления этими сервисами.

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