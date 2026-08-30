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Общество 30 августа 2026 13:39

Кравцов: норма работы школьного учителя – 18 часов в неделю

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Норма работы школьных учителей составляет 18 часов в неделю на одну ставку заработной платы. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

По его словам, в педагогическую нагрузку включаются не только уроки.

«Учителям засчитывают в нагрузку не только обычные уроки, но и занятия внеурочной деятельности», – отметил Кравцов.

В Минпросвещения уточнили, что норма часов является расчетной величиной, используемой при начислении заработной платы. Ее размер зависит от должности или специальности педагогического работника и определяется образовательной организацией.

#сергей кравцов #минпросвещения рф #учитель
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