Кравцов: норма работы школьного учителя – 18 часов в неделю

Норма работы школьных учителей составляет 18 часов в неделю на одну ставку заработной платы. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

По его словам, в педагогическую нагрузку включаются не только уроки.

«Учителям засчитывают в нагрузку не только обычные уроки, но и занятия внеурочной деятельности», – отметил Кравцов.

В Минпросвещения уточнили, что норма часов является расчетной величиной, используемой при начислении заработной платы. Ее размер зависит от должности или специальности педагогического работника и определяется образовательной организацией.