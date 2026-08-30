На праздновании Дня республики открылся пункт отбора на службу по контракту

Мобильный пункт отбора на службу по контракту

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сегодня на праздновании Дня Республики Татарстан у Центра семьи «Казан» открылся мобильный пункт отбора на службу по контракту.

«Здесь любой желающий может узнать, что такое военная служба, на какие приоритетные направления можно подписать контракт и какие должности сейчас вакантны. У нас в мобильном пункте любой желающий может собрать и разобрать автомат, попробовать себя в качестве оператора дрона на симуляторе и попробовать сбить цель», – рассказал офицер пункта отбора на службу по контракту в Казани Егор Горячев.

Он отметил, что сейчас одно из приоритетных направлений – это Войска беспилотных систем.

«Сейчас идет набор в 50-ую бригаду "Варяг", служба будет проходить на территории Татарстана в Войсках беспилотных систем. Спецконтракт подразумевает то, что его можно расторгнуть по истечению срока - года службы, с возможностью дальнейшего продления. Обучение будет проходить в учебных частях Войск беспилотных систем, от полутора до трех месяцев, без перевода в другие виды войск», – добавил он.

Спецконтракт сроком на один год в Татарстане могут заключить и медики: врачи и средний медицинский персонал. Кандидату необходимо профильное образование – высшее, либо средне-специальное. Также необходима годность к военной службе по состоянию здоровью и по возрасту. Мужчины годны к службе в возрасте от 18 до 65 лет, женщины – до 45 лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане идет активный набор на службу по контракту в 50-ю отдельную бригаду Войск беспилотных систем «Варяг», в составе которой работает подразделение «Сталинские соколы».

Денежное довольствие военнослужащего в "Сталинских соколах", помимо единовременной выплаты, от 600 тысяч рублей в месяц. Обучение в Войсках беспилотных систем занимает два месяца, еще на месяц военнослужащему полагается отпуск. Суммарно из 12 месяцев спецконтракта служить он будет только девять.

За первый год службы техник в «Варяге» и "Сталинских соколах", соответственно, получит порядка 10 миллионов рублей. Месячное довольствие техника составляет 600 тысяч рублей, инженера – 650 тысяч рублей, пилота – 750 тысяч рублей, штурмана – 900 тысяч рублей, а командира расчета – один миллион рублей.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан можно по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117. О службе в бригаде «Варяг» и «Сталинских соколах» можно узнать по номеру 8 917 887 53 30.