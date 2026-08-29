«Пустить нельзя самоизолироваться»: что делать с гастролью Канье Уэста в России

Мировая звезда хип-хопа Канье Уэст привычно оказался в центре большого скандала. Анонсированы, а затем отменены его октябрьские концерты на питерской «Газпром Арене». Но это не точно – информация, по-прежнему весьма противоречивая, еще продолжает поступать. Кто он, Ye, и стоит ли проводить его шоу в России – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: Wikimedia Commons

Концерты в суперпозиции

В 1935 году лауреат Нобелевской премии по физике Эрвин Шредингер, пытаясь объяснить копенгагенскую интерпретацию квантовой механики, предложил мысленный эксперимент: кот помещается в ящик с запечатанным контейнером яда, который открывается в случайное время. Таким образом, до тех пор, пока ящик не будет открыт, никто не знает, выпущен ли яд, и поэтому можно говорить, что кот одновременно жив или мертв. Получается квантовая суперпозиция, состояние, в котором кот одновременно «жив» и «мертв». Как только мы производим наблюдение, суперпозиция «схлопывается» в одно из состояний.

Как и кот Шредингера, концерты Канье Уэста 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге состоятся и не состоятся. Именно такая суперпозиция наблюдается сейчас в информационном пространстве. И никто не может окончательно и твердо сказать, будет ли американский рэпер выступать в Питере в октябре.

24 августа «Газпром Арена» сообщила, что не является организатором концертов Канье Уэста и не подписывала договор об аренде стадиона. Концерты были анонсированы за неделю до этого, и практически все билеты на него уже были раскуплены. Стоимость их доходила до 160 тыс. рублей. В первые дни организаторы сообщали о продаже более 100 тыс. билетов.

В Say Agency (организатор концертов) заявили, что анонс выступлений Канье был сделан по официальному письму, согласованному площадкой, то есть «Газпром Ареной», а подписание договора об аренде должно было состояться до 27 августа.

28 августа РБК со ссылкой на источники сообщил, что концерт Ye таки состоится, несмотря на возникшие разногласия между организатором и «Газпром Ареной». Гендиректор Say Agency также подтвердила, что выступление пройдет в запланированные даты. Из других же источников известно, что переговоры о проведении концерта в Северной столице все еще ведутся и решение по этому вопросу до сих пор не принято.

Кто такой Канье Уэст

Первый свой трек Канье Уэст записал в 13 лет. В двадцать он бросил учебу в Чикагском университете, чтобы заниматься только музыкой. С середины 1990-х Канье Уэст выступал продюсером и битмейкером для целого ряда исполнителей, включая таких звезд, как Бейонсе, Алиша Киз и другие. По-настоящему широкая продюсерская известность пришла к нему после работы над альбомом рэпера Jay-Z The Blueprint (2001). Этот альбом стал дважды мультиплатиновым и за выдающуюся ценность был внесен в реестр Библиотеки Конгресса США. Сам Jay-Z называл Уэста гением, а The Blueprint считается классикой хип-хопа и включен в многочисленные списки лучших музыкальных альбомов всех времен.

Несмотря на успех, Канье Уэст желал большего: он сам мечтал о микрофоне. Однако, признавая за ним талант продюсера, никто не считал его рэпером. На это Канье ответил в 2004 году отличным сольным альбомом The College Dropout. Альбом стал классикой жанра, трижды получил статус платинового в США и принес автору 10 номинаций на премию «Грэмми» 2005 года. После этого он выпустил еще 11 сольных студийных альбомов и 4 совместных с другими исполнителями. За это время Уэст получил признание музыкальных критиков и был неоднократно назван одним из величайших артистов XXI века.

С Jay-Z (справа) в 2011 году Фото: Wikimedia Commons

Канье Уэст – один из самых продаваемых исполнителей в мировом масштабе, суммарный объем продаж его альбомов и синглов в цифровом формате и на физических носителях превысил 121 миллион экземпляров. Билеты на его живые выступления разлетаются за считаные часы.

Черный рэпер и нацизм

Вполне возможно, что аргументом в пользу отмены концертов Канье Уэста в России могла стать его скандальная репутация, особенно в связи с высказываниями нацистского характера.

В конце 2022 года на интервью в шоу InfoWars конспиролога Алекса Джонса Канье неожиданно выпалил: «Мне нравится Гитлер» и «Я вижу хорошие вещи в Гитлере». И добавил, что нацисты «сделали много полезного» (напомним, в США пропаганда нацизма не запрещена).

После этого в своих соцсетях музыкант выкладывал изображение свастики, совмещенной со звездой Давида, из-за чего его аккаунты неоднократно блокировались.

Апогей этих странных и шокирующих признаний наступил в 2025 году. За один день 7 февраля Уэст написал 20 с лишним постов в соцсети X про нацизм, евреев и Илона Маска. Он признался в любви к Адольфу Гитлеру, обвинил евреев в притеснении темнокожих, а также назвал белых расистами. Рэпер также стал продавать футболки со свастикой под своим брендом Yeezy за 20 долларов.

20 февраля «концепция поменялась» – Канье Уэст заявил, что больше не считает себя нацистом. Об этом артист сообщил в той же X.

«Король конспирологии» Алекс Джонс Фото: скриншот сайта Infowars.com

Однако уже весной 2025 года певец выпустил трек с названием ‘’Heil Hitler’’ с такими строчками: «Я езжу на хромированном Maybach. Со всеми этими деньгами и славой, я все еще не могу вернуть своих детей. Со всеми этими деньгами и славой, я все еще не вижу своих детей. Ниггеры видят мой Твиттер, но они не видят, что я чувствую. Поэтому я стал нацистом». В конце трека и вовсе проигрывается отрывок из реальной публичной речи Гитлера 1935 года. В клипе к песне снялись темнокожие мужчины, одетые в звериные шкуры и выкрикивающие нацистское приветствие хором. Позже, правда, рэпер извинился перед евреями (почему-то только перед ними) и выпустил альтернативную версию песни, где заменил ‘’Heil Hitler’’ на ‘’Hallelujah’’.

Разумеется, такие закидоны были по достоинству «оценены» в мировом сообществе. Adidas разорвал с Уэстом контракт на выпуск сверхуспешной обувной линейки Yeezy, что лишило его большей части его состояния. От сотрудничества также отказались бренды Balenciaga, Gap и банк JPMorgan Chase. Ряд стран (Австралия, Великобритания и Польша) и вовсе официально запретили въезд скандальному артисту. Пишут, что из-за своих скандальных высказываний и поступков он потерял более $2 млрд.

Реакция в России

Канье Уэст уже был в России – он прилетал в Москву 30 июня 2014 года в частном порядке на день рождения известного дизайнера Гоши Рубчинского.

После постов артиста про Гитлера и нацизм в феврале 2025 году общественное движение «Ветераны России» обратилось в МИД РФ с требованием запретить Уэсту въезд в страну. Общественники заявили, что признания рэпера подпадают под статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Они выразили мнение, что таким зарубежным звездам «не место в России». Но инициатива о запрете въезда оказалась безрезультатной.

Неудивительно, что после информации о готовящемся выступлении рэпера в Питере немалое количество патриотически настроенных лиц заявили о недопустимости этого и припомнили американской звезде все его скандальные высказывания.

Фото: Wikimedia Commons

В МИД РФ отметили, что страна не закрывает двери для артистов, но въезд закрыт для тех, кто пропагандирует нацистскую или экстремистскую идеологию. А такой, казалось бы, ультрапатриот, как депутат Виталий Милонов, и вовсе выступил в защиту концертов, назвав их шансом показать Россию зарубежной аудитории, а их возможную отмену – издевательством над зрителями.

Психический и со справкой

Как ни парадоксально, говорить о том, что Уэст и в самом деле придерживается нацистской идеологии, можно с очень большой долей условности, потому что у него есть «уважительная причина».

Сам Канье неоднократно извинялся за свои «художества» и пытался оправдать свои срывы ментальными проблемами. В 2016 году, в возрасте 39 лет, у него было диагностировано биполярное аффективное расстройство, когда он попал в больницу с нервным срывом и суицидальными высказываниями. Артист ссылается на последствия автомобильной аварии, в которую он попал в 2002 году, получив травму лобной доли мозга, – по его словам, это могло сказаться на его психическом здоровье. В своих поздних извинениях (например, в открытом письме в The Wall Street Journal) он писал, что в моменты маниакальной фазы БАР «терял связь с реальностью».

Для того чтобы держать психическое заболевание под контролем, Канье Уэсту прописали медикаментозную терапию еще 10 лет назад, но артист часто пропускал прием таблеток, объясняя это тем, что они «мешают креативности». Ладно бы Канье просто игнорировал медикаменты – свое психическое заболевание он усугублял употреблением наркотиков и спиртного. В итоге от рэпера сбежала его вторая жена – после восьми лет брака в феврале 2022 года на развод подала звезда интернета, участница реалити-шоу и модель Ким Кардашьян. Наверное, тяжело жить с человеком, называющим себя «Богом» или «величайшим художником, которого создал Бог», даже если за время брака с ним появилось четверо детей.

Увы, но что сейчас происходит в черепной коробке этого человека, не знает никто, как и то, что он может отчудить в любой момент времени. Так что у любых выступлений Уэста есть большой шлейф рисков как морального, так и политического характера.

С Ким Кардашьян в 2019 году Фото: Wikimedia Commons

Чем плоха отмена концерта

Помимо огромного количества разгневанных покупателей билетов на шоу есть целый ряд других доводов.

В Россию впервые с начала СВО может приехать суперзвезда мирового уровня. И не вчерашняя знаменитость, а актуальный артист, которого знают и слушают миллиарды. У которого планетарная армия поклонников. Канье Уэст совершенно недавно, 30 мая 2026 года, с легкостью собрал 118 тысяч зрителей на свой концерт на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле. С огромным ажиотажем и километровыми очередями за билетами. Сам музыкант со сцены заявил, что это выступление стало самым массовым стадионным шоу в истории подобных концертов. В нем были и масштабные визуальные решения, и мощная энергетика самого Уэста. Примерно такая же яркая программа ожидалась и на концертах в Санкт-Петербурге.

Если бы они состоялись, это само по себе стало бы мощным ударом по сторонникам изоляции России. Эти концерты были бы заметны миллиардам людей во всем мире. Не говоря уже о том, что по примеру Канье Уэста в нашу страну поехали бы другие знаменитые артисты. Для российской аудитории был бы весомый знак, что мы не опускаем «железный занавес», а продолжаем оставаться частью глобальной музыкальной сцены и от нас не отвернулись.

Да, конечно, есть очень большие вопросы именно по нацистским высказываниям артиста, но он сам покаялся в содеянном. Плюс наличие психического заболевания тоже следует принимать во внимание. Хотя редко среди гениальных артистов такого уровня встретишь здоровых на голову людей. По влиянию на музыкальную индустрию Уэста можно поставить на одну доску с гениальным Майклом Джексоном, который тоже не вылезал из скандалов.

В истории современной России уже был один человек, который не просто симпатизировал нацистам, а был лично знаком с Гитлером и при этом приехал в 2001 году с публичным выступлением в тот же Петербург – бывший блокадный Ленинград. Речь идет о Лени Рифеншталь, режиссере номер один в Третьем рейхе. Более того, она стала почетной гостьей петербургского кинофестиваля «Послание к человеку», где ей вручили медаль «За неоценимый вклад в мировое кино» и дали провести полноценную пресс-конференцию. И как-то никто по этому поводу особенно не шумел.

Так что Уэст на фоне Рифеншталь – это не ягодки и даже так себе цветочки, все-таки раскаялся и со справкой. Если Канье в России не будет выкидывать какие-то фортели (а в недавнем выступлении в Турции он был вполне разумен и адекватен), то почему бы ему и не выступить в Питере этой осенью?

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