Госжилфонд при Раисе РТ обеспечил жильем 177 казанских семей

В жилом районе «Салават Купере» 28 августа началось заселение 177-квартирного дома № 8 по улице Гумера Усманова в ЖК «80 лет Победы». Новостройка возведена за счет инвестиций Госжилфонда при Раиса РТ в рамках республиканской программы соципотеки.

Согласно данным от фонда, квартиры получат работники бюджетной сферы, сотрудники предприятий-инвесторов, молодые семьи, врачи-грантополучатели и дети-сироты. Дом переменной этажности (11–19 этажей) с двумя подъездами. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками воды, электроэнергии и регуляторами тепла.

Это четвертый заселяемый дом в новом соципотечном комплексе. Эстафета новоселий в ЖК «80 лет Победы» стартовала в июне. Всего комплекс, строительство которого началось в 2025 году, насчитывает 12 домов переменной этажности (9–23 этажа) общей площадью более 120 тыс. кв. м. Их объединит пешеходный бульвар для прогулок, спорта и детских игр. Реализуется концепция «двор без машин», часть квартир приспособлена для людей с ОВЗ. В настоящее время возводятся еще 5 домов на 1126 квартир.

Инвестиционный план Госжилфонда на 2026 год включает строительство 108 домов на 3123 квартиры общей площадью 150,6 тыс. кв. м. План по вводу жилья выполнен на 70,5%: введены 37 домов на 2103 квартиры (106,2 тыс. кв. м). Это позволяет выполнить задачи нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем.