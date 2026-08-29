«Такого нет нигде в мире»: в Казани открыли музей внутри Ту-144

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов и замминистра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов открыли в Казани интерактивный музей на базе сверхзвукового Ту-144. Изначально проект задумывался иначе, но, как отметил его инициатор, главное, что он состоялся. «Татар-информ» рассказывает и показывает, каким получился музей.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вспоминаем, как советский сверхзвуковой лайнер Ту-144 оказался у здания КНИТУ-КАИ

Ту-144 – советский сверхзвуковой пассажирский самолет, первый и один из двух в мире типов сверхзвуковых авиалайнеров, которые использовались в гражданской авиации для коммерческих перевозок. Ведущим конструктором самолета был назначен Алексей Туполев. Первый полет лайнер совершил 31 декабря 1968 года. Всего было построено 16 таких машин, поэтому сохранившиеся экземпляры в наши дни считаются большой редкостью.

История Ту-144 и КНИТУ-КАИ связана с именем Туполева. Напомним, что с 1985 года вуз носит имя авиаконструктора. В мае того же года борт в последний раз приземлился на аэродроме Казанского авиационного завода, а затем был «запаркован» возле 6-го корпуса КАИ на улице Дементьева, где находился более 30 лет.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ноябре 2016 года носовая часть, крылья и двигатели самолета были перевезены ко второму зданию КНИТУ-КАИ в Ново-Савиновском районе Казани.

В 2017 году перевезли оставшуюся массивную часть самолета. Переезд стал настоящей спецоперацией, которая заняла шесть часов. Ночью кортеж с 50-метровым тягачом, на который погрузили самолет, преодолел около семи километров, чтобы сверхзвуковой лайнер занял свое новое постоянное место.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тогдашний ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов (ныне помощник Раиса РТ, действительный член Академии наук РТ) выступил инициатором создания на базе самолета интерактивного музея. Он рассчитывал открыть его уже в 2018 году. Но вместо запланированного года реализация проекта растянулась почти на 10 лет.

«Не развлекательный аттракцион, а серьезная образовательная платформа»

В преддверии Дня республики и Дня города Казани музей на базе Ту-144 официально открыли Раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы давно планировали создать на базе Ту-144 интерактивный музей. Это уникальное пространство, в котором отражен полный цикл создания самолета – от зарождения идеи до финальной реализации», – сообщил Минниханов.

По его мнению, главное, что музей интерактивный и способный заинтересовать посетителей любого возраста.

«Мы очень надеемся, что музей будет формировать у нашей молодежи интерес к отрасли, привлекать будущих абитуриентов, служить наглядной образовательной платформой. С этого и начинается путь в большую профессию. Уверен, наш интерактивный музей объединит будущее поколение ученых-изобретателей, станет одной из визитных карточек нашей столицы, города Казани», – заключил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Айрат Гатиятов напомнил, что Президент РФ Владимир Путин поручил открыть интерактивный музей на базе Ту-144 в 2019 году, – ожидалось, что проект запустят к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани.

«Для нас очень важно, что этот музей не развлекательный аттракцион, а серьезная образовательная платформа. Он уже встроен в профориентационные маршруты для школьников и будет служить наглядной базой для студентов профильных направлений», – сказал Гатиятов.

Он добавил, что экспозиции музея выстроены как последовательный маршрут, который отражает полный цикл жизни самолета – от возникновения инженерной мысли до взлета.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«И все это через живое физическое взаимодействие. Это прямой ответ на современный запрос молодежи: им недостаточно смотреть – им нужно участвовать», – отметил замминистра.

Участниками открытия также стали нынешний ректор КНИТУ-КАИ Кирилл Охоткин, Альберт Гильмутдинов, а также управляющий директор АО «Туполев» Юрий Абросимов. Вместе с Миннихановым и Гатиятовым они символически потянули рычаги управления двигателями вперед, тем самым дав старт новому музею.

Альберт Гильмутдинов: «План изначально был шире, но главное – музей получился!»

«Татар-информ» поговорил с Альбертом Гильмутдиновым, при котором родилась идея создать интерактивный музей на базе Ту-144. По его словам, аналогов этому объекту нет не то что в России – в мире!

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть Ту-144, который стоит в Жуковском, но как самолет на постаменте. А вот сверхзвуковой самолет, внутри которого экспонаты, куда заходят дети, что-то крутят, вертят, чему-то учатся, – такого нет нигде в мире. Это действительно уникальный музей», – считает Гильмутдинов.

Он признал, что финальный результат отличается от того, что задумывалось изначально.

«План был немножко побольше, пошире. Но самое главное, что музей получился! Это самое главное. Это реальный музей с реальными богатыми экспонатами и реально огромным потенциалом для нашей молодежи и детей», – сказал помощник Раиса РТ.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он добавил, что в музее уже побывали его внуки, оценкой которых было: «Дедушка, это круто!»

Особенно понравились им часть музея внутри борта и симулятор управления самолетом. «Это невероятные ощущения и впечатления», – заключил Гильмутдинов.

Каким получился музей?

Музей располагается не только внутри борта Ту-144, но и в специально построенном павильоне, который соединен с лайнером. Именно оттуда будут стартовать экскурсии, которые организуют небольшими группами – не более 12 человек, сообщил «Татар-информу» директор музея Ильфир Абдуллин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Неоднократно подчеркивалось, что музей интерактивный. И это действительно так: в глаза бросается обилие экранов с информацией об истории авиации и конструкции Ту-144. За интерактивность также отвечают VR-очки в одном из залов.

Участники экскурсии на старте получают по планшету, на которых выполняют задания и таким образом создают свой самолет. В финале экскурсии можно протестировать собранную машину на симуляторах.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В павильоне несколько залов: «Кабинет авиаконструктора», посвященный Туполеву, «Конструкторское бюро», «Сборочный цех» и «Летные испытания». Можно посмотреть, как выдвигается настоящее шасси, вращаются винты вертолета и работает двигатель.

Это не музей, посвященный только авиастроению и Ту-144. Есть части, отведенные космосу, беспилотным авиационным системам, а также макет территории Казанского аэропорта.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После экскурсии в павильоне можно подняться на борт сверхзвукового пассажирского лайнера. Увы, все иллюминаторы закрыты, и нельзя сказать, что удалось воссоздать интерьер того самого советского самолета. Разве что кресла первого класса, по современной классификации – бизнес-класса, отреставрированные в Татарстане. Самое долгожданное для участников экскурсии – симулятор полета в кабине пилота.

Как рассказал нам Ильфир Абдуллин, вероятнее всего, посетители смогут приобретать билеты отдельно на разные части экспозиции: павильон, фюзеляж и симулятор в кабине пилота. Это планируют сделать, чтобы цены были доступнее. Впрочем, их пока не оглашают.

Как рассказали в пресс-службе КНИТУ-КАИ, на 1 сентября запланирован тур по музею Ту-144 для блогеров. Когда стартуют экскурсии для горожан и туристов, пока неизвестно.