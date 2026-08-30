Загитова планирует развивать синхронное фигурное катание в Казани

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова планирует развивать в Казани синхронное фигурное катание, которое вошло в программу зимних Олимпийских игр 2030 года. Об этом она рассказала журналистам после открытия Республиканской школы фигурного катания в Казани, передает ТАСС.

Загитова отметила, что хотела бы развивать в городе синхронное катание, поскольку на следующей Олимпиаде оно будет представлено уже как олимпийская дисциплина. Кроме того, в школе планируют готовить фигуристов в мужском и женском одиночном катании.

В дальнейшем в Казани также планируют развивать парное фигурное катание. В качестве примера Загитова привела Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые представляли Татарстан, однако тренировались в Москве. По словам олимпийской чемпионки, ее задача заключается в том, чтобы спортсмены могли полноценно тренироваться в Казани.

Центр фигурного катания площадью более 6 тыс. кв. метров открылся в Казани 27 августа. В нем оборудовали современную арену с искусственным льдом и трибунами на 252 зрителя, а также разминочный, тренажерный и хореографические залы.

Республиканская школа фигурного катания, созданная на базе центра, начала работу 30 августа, в День Республики Татарстан.

Зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Франции с 1 по 17 февраля.