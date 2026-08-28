В Татарстане отметят День солидарности в борьбе с терроризмом

Всероссийский День солидарности в борьбе с терроризмом отметят в Татарстане. 3 сентября в республике пройдут соответствующие мероприятия.

Памятная дата связана с трагическими событиями в Беслане 2004 года, когда в результате теракта погибло более 300 человек, большинство из которых – дети. В этот день по всей стране вспоминают жертв террористических актов и отдают дань уважения сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга.

По случаю памятной даты для школьников в Татарстане пройдут интерактивные классные часы «КиберКвестор», направленные на актуализацию знаний об основах кибербезопасности, повышение осведомленности о методах защиты от угроз и деструктивных проявлений в цифровом пространстве. В средних специальных учебных заведениях состоится «Диктант безопасности», который в интерактивном формате познакомит студентов с правилами цифровой гигиены и способами противодействия вовлечению в противоправную деятельность.

«Основные задачи мероприятий – формирование у подрастающего поколения устойчивого неприятия деструктивных идеологий, патриотическое воспитание, а также выработка навыков безопасного поведения в интернет-среде и реальной жизни», – говорится в сообщении организаторов.

Мероприятия реализуются Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и аппарата антитеррористической комиссии в РТ.