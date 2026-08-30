Россия готова восстановить полеты на Кубу после решения проблемы с топливом

Россия заинтересована в восстановлении стабильного авиасообщения с Кубой и готова вернуть полетные программы в прежнем объеме после нормализации ситуации с авиационным топливом на острове. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр транспорта России Андрей Никитин.

По его словам, российская сторона поддерживает постоянный контакт с кубинскими коллегами. Для возобновления полетов в прежнем объеме необходимо обеспечить стабильные и безопасные условия для авиаперевозчиков.

Сейчас главным препятствием для полноценного восстановления авиасообщения остается ситуация с топливом на Кубе. Никитин отметил, что после полной нормализации поставок авиационного керосина Россия сможет незамедлительно приступить к восстановлению полетных программ в полном объеме.