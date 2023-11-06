В Татарстане к выходным похолодает до нуля градусов

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На этой неделе в Татарстане будут чередоваться периоды устойчивой и неустойчивой погоды, к выходным понизится температурный фон. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Завтра, 7 ноября, через республику пройдет активный фронтальный раздел северного циклона с центром над Белым морем. Он принесет с собой дожди, местами сильные. Кое-где опустится туман.

В среду, 8-го числа, фронт уйдет на восток, атмосферное давление вырастет, регион окажется в тыловой части циклона (в неустойчивой воздушной массе). Погода будет облачной с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами вновь вероятен туман. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов в ночные часы и от +4 до +9 — в дневные.

В четверг, 9-го числа, погодные условия в Татарстане начнет определять «малоградиентное поле повышенного атмосферного давления». Погода будет спокойной, ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов в темное время суток и от +2 до +7 — в светлое.

Согласно предварительным данным метеорологов, Татарстан, в пятницу, 10 ноября, республика окажется под влиянием активного юго-западного циклона. Небо будет облачным, ожидаются дожди и сильный ветер до 15–17 м/с. Днем столбики термометров не поднимутся выше +2, +7 градусов.

В субботу, 11 ноября, ночью в тыловой части циклона местами по региону еще сохранятся небольшие дожди. В дневные часы на погодные условия будет влиять гребень антициклона. Вероятность осадков невелика. Воздух в светлое время суток прогреется только до 0, +5 градусов, отмечают синоптики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что первая декада ноября окажется на 4 градуса теплее нормы, а ноябрь в целом — на один градус.