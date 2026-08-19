В Казани стартовала «Школа начинающего депутата» для ветеранов СВО

Первый образовательный семинар для депутатов местных советов из числа ветеранов специальной военной операции «Школа начинающего депутата» стартовал сегодня в Казани на площадке КФУ. В его работе принимают участие около 20 человек, в том числе участники программы «Батырлар. Герои Татарстана».

В числе участников – ветеран СВО, кавалер Ордена Мужества, депутат Чистопольского городского совета Марат Зартдинов.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Депутатом я стал в прошлом году, прошло чуть менее года. Такого уровня подготовка у нас в первый раз. Это большая возможность узнать что-то новое, почерпнуть для себя нужные моменты для дальнейшей деятельности», – сообщил он журналистам.

Марат Зартдинов был мобилизован в сентябре 2022 года. В мае 2024 года, выполняя боевое задание, получил тяжелое ранение.

«Списался, потом баллотировался в депутаты по своему округу. Теперь я здесь», – добавил Зартдинов.

Депутат Госсовета РТ Альберт Хабибуллин отметил, что образовательный семинар – логическое продолжение большой республиканской программы по поддержке ветеранов СВО.

«Они имеют богатый жизненный, и, прежде всего, боевой опыт. Сегодня ребята, прошедшие через огонь и воду, выбрали для себя депутатскую деятельность на муниципальном уровне. Это говорит о том, что они думают о будущем своего родного края», – сказал Хабибуллин.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

По его мнению, этот созыв очень важен для республики. Благодаря Раису Татарстана Рустаму Минниханову региону удалось сохранить двухуровневую систему местного самоуправления.

«Местное самоуправление – самое близкое к народу. Мы постараемся им помочь в развитии и реализации своих депутатских полномочий. От этого будет во многом зависеть дальнейшая возможность сохранения двухуровневой системы. Ребята – Герои нашей республики. Они смогут помочь в реализации нового закона о местном самоуправлении в единой системе публичной власти», – заключил Хабибуллин.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Обучение проводится Высшей школой государственного и муниципального управления КФУ по инициативе Ассоциации совета муниципальных образований РТ во исполнение поручения Раиса РТ.

Учеба продлится два дня. Слушатели узнают о правах, полномочиях и возможностях депутатов, стратегиях развития территорий региона, основах нормативного регулирования местного самоуправления, поддержке предпринимателей и других актуальных вопросах.