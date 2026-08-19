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Происшествия 19 августа 2026 08:41

Вражеский БПЛА попал в жилой дом в Уфе

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Вражеский беспилотник попал в жилой дом в микрорайоне Затон в Уфе. Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров. По его данным, пострадал человек, повреждены стекла на верхних этажах. Еще один беспилотник упал в промзоне.

«Отразили очередную террористическую атаку на промышленные предприятия Уфы. Всего беспилотников было 6, 4 из них сбили. Один упал в промзоне, возникло небольшое возгорание, сейчас мы его тушим. Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Повреждено остекление на верхних этажах, также обломки и осколки упали на припаркованные машины. По предварительной информации, пострадал один человек. Его госпитализировали и сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – написал Хабиров в МАКС.

#атака БПЛА #уфа #Радий Хабиров
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