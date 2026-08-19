«Вы видели его жен?»: Поплавская поддержала протест против концерта Канье Уэста

На новость о предстоящем концерте Канье Уэста в Санкт-Петербурге отреагировала известная советская и российская актриса Яна Поплавская. По ее мнению, несмотря на ажиотаж и шумиху вокруг грядущего события, следует разобраться в том, какие ценности разделяет кумир миллионов.

«Канье Уэст неоднократно восхвалял нацизм и даже выпустил песню о Гитлере, а также продавал футболки со свастикой. И вот, он приезжает петь в город, переживший 872 дня фашистской блокады. И вообще, какую культурную ценность несет этот исполнитель для России? Может быть семейные ценности? Вы видели его жен? Может быть праведный образ жизни?», – возмущается Поплавская.

Актриса также подвергла сомнению талант американского рэпера, сравнив его с вокальными данными и харизмой Майкла Джексона.

«Ну не Майкл же это Джексон, реально талантливый, у которого был потрясающий голос, пластика, харизма. Крикливый рэпер, чей вокал уместнее сравнить с карканьем вороны. Эти произведения даже не называют песнями, их называют "треками"», – отметила звезда отечественного кино.

Поплавская также добавила, что в одном из «треков» Канье Уэст в непристойных выражениях описал, что он сделал с русской девушкой, и ради какой страны.

«Канье Уэст! Это же то, чего так не хватало России во время войны и перед самыми выборами! Идолопоклонничество западу в нашем народе не истребить», – подытожила Поплавская свой пост в МАКС.

Ранее с резкой критикой предстоящего концерта Канье Уэста выступила российская журналистка Анна Шафран. В свою очередь, адвокат Сергей Жорин рассказал, за что иностранного артиста могут наказать в РФ.

Концерт американского рэпера запланирован на 10 и 11 октября. Выступление состоится на «Газпром Арене».