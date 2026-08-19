В ДРКБ рассказали, почему подростки становятся зацеперами

Подростки становятся зацеперами из-за азарта и уверенности, что могут справиться со всем. Об этом «Татар-информу» рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Детской республиканской клинической больницы Татарстана Нана Пантелеева.

«Подросток считает, что он может справиться со всем. У кого-то играет азарт. С подростками надо уметь работать. Очень многое зависит от семьи. Взрослые должны проговаривать, что в мире есть такие случаи, что это чревато большими проблемами или потерей жизни», – объяснила заместитель главного врача ДРКБ.

Пантелеева предостерегает родителей: подросток не должен быть предоставлен сам себе, его энергию нужно направить в безопасное русло. Этому помогут спорт, творчество и кружки.

Нана Пантелеева также рассказала, какие угрозы чаще всего приводят к детским травмам и гибели, и почему большинство трагедий можно предотвратить. Подробнее – в материале «Татар-информа».