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Общество 19 августа 2026 09:42

В ДРКБ рассказали, почему подростки становятся зацеперами

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Подростки становятся зацеперами из-за азарта и уверенности, что могут справиться со всем. Об этом «Татар-информу» рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Детской республиканской клинической больницы Татарстана Нана Пантелеева.

«Подросток считает, что он может справиться со всем. У кого-то играет азарт. С подростками надо уметь работать. Очень многое зависит от семьи. Взрослые должны проговаривать, что в мире есть такие случаи, что это чревато большими проблемами или потерей жизни», – объяснила заместитель главного врача ДРКБ.

Пантелеева предостерегает родителей: подросток не должен быть предоставлен сам себе, его энергию нужно направить в безопасное русло. Этому помогут спорт, творчество и кружки.

Нана Пантелеева также рассказала, какие угрозы чаще всего приводят к детским травмам и гибели, и почему большинство трагедий можно предотвратить. Подробнее – в материале «Татар-информа».

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#подростки зацеперы #школьники зацеперы #зацеперы в казани #ДРКБ
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