Участники форума «РОСТКИ» высадили деревья в Казани как символ дружбы

Рядом с Центром уникального мастерства в Казани участники IV международного форума «РОСТКИ» высадили барбарисы, китайские сливы и сосны как символ развития дружеских отношений между Россией и Китаем.

«Эти деревья в будущем покажут, насколько мы близки, насколько мы дружны и созидательны. Как говорит китайская мудрость: самое хорошее время посадить деревья было 20 лет назад. Но я считаю, что сегодня не менее подходящее время. Татарстан – отличное место для реализации своих идей и проектов. И во время форума все наши гости могут увидеть, как развивается наша республика. Уверен, впереди у нас еще много интересных совместных инициатив», – отметил министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин.

Гости из Китая приезжают на «РОСТКИ», чтобы укрепить взаимоотношения между нашими странами и найти единомышленников. Подобные мероприятия отлично подтверждают хорошие отношения между народами, добавил заместитель председателя Российско-Китайской палаты по содействию торговле Гофей Шэн.

«Для нас очень ценны все те знания, которые мы получили на форуме «РОСТКИ». Мы будем рассказывать нашим коллегам в Китае о том, какое замечательное мероприятие проводится здесь, в Татарстане. Посадка деревьев символизирует укрепление отношений между странами и зарождение новых ростков взаимодействия», – заявил он.

В свою очередь, руководитель Центра уникального мастерства Ранко Тепавчевич заверил, что новый небольшой парк будут беречь.

«Центр уникального мастерства – это не просто дом ремесла, это место встреч, своеобразная гостиная Татарстана и Казани. Мы будем приглашать сюда китайских друзей и обещаем, что будем оберегать этот парк и дальше развивать наше сотрудничество», – подчеркнул он.