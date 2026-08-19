Минпросвещения предложило два варианта распределения нагрузки школьников

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минпросвещения России предложило два варианта распределения учебной нагрузки школьников в течение недели. Это следует из методических рекомендаций ведомства, сообщает РИА Новости.

Первый вариант предполагает постепенное увеличение нагрузки к середине недели с последующим ее снижением. При пятидневной учебной неделе наименьшую нагрузку рекомендуется устанавливать в понедельник и пятницу.

Для школьников, которые учатся шесть дней в неделю, при таком варианте наименее загруженными должны стать пятница и суббота.

Второй вариант предусматривает «облегченный» учебный день в середине недели. В этом случае при пятидневке максимальная нагрузка должна приходиться на вторник и четверг.

При шестидневной учебной неделе наиболее загруженными днями при таком распределении станут среда и пятница.

Таким образом, школы смогут распределять недельную нагрузку по одному из двух вариантов: либо снижать ее после достижения максимума в середине недели, либо предусматривать менее загруженный день между днями с высокой учебной нагрузкой.