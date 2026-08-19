Минувшей ночью в небе над Россией уничтожено 453 вражеских БПЛА

453 вражеских дрона уничтожено в небе над регионами России минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 18 августа до 8.00 мск 19 августа, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 453 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря», – говорится в сообщении.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о попадании вражеского БПЛА в жилой дом в Уфе.