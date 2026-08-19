Девять телевизоров разыграют в фотоконкурсе #ТатарстанАлга

Фото предоставлено организаторами

Фотоконкурс #ТатарстанАлга проходит в Татарстане с 17 августа по 5 сентября 2026 года. За три недели среди участников разыграют девять телевизоров Xiaomi – по три каждую неделю. Организатором выступает сообщество «Татарстан Алга» во «ВКонтакте».

Первая неделя конкурса проходит под темой #ЛетоВТатарстане. Участникам предлагают опубликовать фотографии о том, как они провели лето в республике. Работы принимают до 21 августа включительно.

Для участия необходимо с 17 по 21 августа разместить на своей странице во «ВКонтакте» фотографию, соответствующую теме первой недели, и добавить к публикации хэштеги #ТатарстанАлга и #ЛетоВТатарстане.

Фото предоставлено организаторами

Страница участника должна быть открыта для просмотра, принадлежать физическому лицу старше 18 лет и быть зарегистрирована не менее чем за 30 дней до участия в конкурсе.

Итоги первой недели подведут 22 августа в 18:00 в официальном сообществе конкурса во «ВКонтакте». Три победителя получат по телевизору Xiaomi.

Еще два розыгрыша состоятся в следующие две недели. В каждом из них также определят трех победителей, которые получат телевизоры. Таким образом, за время проведения конкурса разыграют девять устройств.