Татарстан занял второе место в ПФО по сбору яблок

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Татарстан по итогам 2025 года занял второе место среди регионов Приволжского федерального округа по сбору яблок. В республике собрали 50 тыс. тонн – в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Такие данные приводят аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Всего в ПФО в прошлом году собрали 307 тыс. тонн яблок. Урожай вырос на 92% и составил около десятой части общероссийского сбора.

Первое место среди регионов округа заняла Саратовская область с результатом 52 тыс. тонн. За ней расположился Татарстан с 50 тыс. тонн, третьей стала Самарская область, где собрали 41 тыс. тонн яблок. Значительно увеличили урожай также Пензенская область – до 26 тыс. тонн, или в 8,6 раза, и Оренбургская область – до 24 тыс. тонн, почти в шесть раз.

По прогнозам аналитиков, в 2026 году сбор яблок в Приволжском федеральном округе может увеличиться до 317 тыс. тонн.

Вырос в ПФО и урожай груш. По итогам 2025 года в округе собрали 64 тыс. тонн – на 64% больше, чем годом ранее. По этому показателю ПФО занял третье место среди федеральных округов России. В 2026 году урожай груш может увеличиться еще на 15%.

Лидерами по сбору груш в ПФО стали Нижегородская и Самарская области, где получили 12 тыс. и 11 тыс. тонн соответственно. Татарстан собрал 8 тыс. тонн, увеличив показатель более чем в десять раз. В Пензенской области урожай вырос в восемь раз и достиг 4 тыс. тонн.

Заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков связал значительный рост сбора яблок в ПФО в том числе с реализацией инвестиционных проектов по созданию интенсивных и суперинтенсивных яблоневых садов. По его словам, высаженные в них саженцы способны давать полноценный промышленный урожай уже на третий-четвертый год, а в 2025 году такие сады как раз вышли на пик плодоношения.