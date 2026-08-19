Доходы бюджета Казани на 2026 год увеличатся на 599 млн рублей

Объемы безвозмездных поступлений из татарстанского бюджета в бюджет Казани увеличат на 599 млн рублей. Соответствующее решение приняли на IX сессии Казанской городской Думы. Проект представил начальник финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин.

Основная часть средств – 548 млн рублей – направлена на изъятие земельных участков. Еще 28,6 млн рублей поступят на содержание муниципальных учреждений, 22 млн – на выплаты работникам и гранты. Кроме того, за счет остатков бюджета предлагается увеличить расходы на 8,3 млн рублей на ремонт коллектора ливневой канализации по улице Галактионова.

Доходы и расходы города также вырастут на 77 млн рублей за счет возврата неиспользованных остатков автономных и бюджетных учреждений – эти средства направят на укрепление материально-технической базы. Еще 89 млн рублей поступят из возврата остатка субсидии прошлого года на капремонт многоквартирных домов.

В результате изменений доходы бюджета Казани на 2026 год составят 64,8 миллиарда рублей, расходы – 69,2 миллиарда, дефицит – 4,4 миллиарда рублей.

«Источником покрытия дефицита являются остатки средств бюджета города», – отметил Мухаметшин. Проект решения получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты и рекомендован к утверждению.