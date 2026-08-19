Продавцов табака в Татарстане обяжут получать лицензию на каждую торговую точку

Продавцам табачной и никотинсодержащей продукции в Татарстане придется получать отдельную лицензию на каждый магазин или павильон. С 1 марта 2027 года торговать такой продукцией без разрешения будет запрещено. Выдачу лицензий в республике планируют поручить Госалкогольинспекции Татарстана. Соответствующие изменения предусмотрены проектом постановления Кабмина РТ.

Госалкогольинспекция будет заниматься лицензированием розничной и развозной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Ведомству также планируют передать контроль за ее продажей и право составлять протоколы об административных правонарушениях в этой сфере. Сейчас такие полномочия отдельно не закреплены в положении об инспекции.

Новая система лицензирования начнет вводиться на федеральном уровне с 1 октября 2026 года. Для каждого торгового объекта потребуется отдельная лицензия. При развозной торговле разрешение придется получать на каждое транспортное средство.

Госпошлина для розничных продавцов составит 20 тыс. рублей в год за каждую торговую точку. С 1 марта 2027 года работать без лицензии будет нельзя.

Требование распространится не только на обычные сигареты, но и на табачную и никотинсодержащую продукцию в целом. Лицензия на розничную торговлю даст право закупать и хранить такую продукцию, а затем продавать ее покупателям.

Одновременно с 1 марта 2027 года российские регионы получат право вводить дополнительные ограничения на продажу вейпов вплоть до полного запрета на своей территории. Такие полномочия будут действовать до 1 марта 2032 года.

Федеральная реформа также предусматривает поэтапное ужесточение требований к торговым объектам и усиление контроля за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции.