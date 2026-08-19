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Общество 19 августа 2026 09:24

Заместитель главврача ДРКБ рассказала, как уберечь ребенка от отравления в быту

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Как уберечь ребенка от отравления лекарствами и химикатами, рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Детской республиканской клинической больницы Татарстана Нана Пантелеева. По ее словам, опасности в быту можно избежать, соблюдая простое правило: хранить опасные для малыша вещества в недоступном для него месте.

«Нередко отравления случаются, когда ребенок получает доступ к бытовой химии: стиральным порошкам, отбеливателям, растворителям, которые хранятся в прямой доступности, да еще и не в той посуде. Например, малыш привык пить из определенного стакана, а в этом стакане почему-то оставили химическое средство. Он пробежит рядом и выпьет это как простую воду, ни о чем не подозревая», – констатирует медик.

Нана Пантелеева также рассказала, какие угрозы чаще всего приводят к детским травмам и гибели, и почему большинство трагедий можно предотвратить. Подробнее – в материале «Татар-информа».

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#отравление #безопасность детей #ДРКБ
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