«Рубин» примет «Спартак» в рамках Кубка России

Фото: rubin-kazan.ru

На «Ак Барс Арене» сегодня состоится центральный матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Рубин» встретится с московским «Спартаком».

«Спартак», действующий обладатель Кубка России, начал турнир с разгрома «Оренбурга» (5:1) . В чемпионате красно-белые также идут в группе лидеров, имея в активе 9 очков после четырёх туров РПЛ . В лазарете гостей находится только полузащитник Даниил Зорин.

«Рубин», напротив, неудачно стартовал и в Кубке, и в лиге. Казанцы сенсационно разгромно уступили «Родине» со счётом 0:5 в первом туре группового этапа . В РПЛ команда Франка Артиги пока выглядит неубедительно: после пяти матчей в активе «Рубина» лишь одна победа, при этом команда пропускает в каждом матче .

Особую интригу встрече придаёт возвращение в Казань нападающего Мирлинда Даку, который недавно перешёл из «Рубина» в «Спартак» . Ожидается, что он выйдет в стартовом составе против своей бывшей команды.

Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.