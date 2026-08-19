Двойное снижение пенсионного возраста: кому положено в Татарстане

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Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости может возникнуть у человека одновременно по нескольким основаниям. В каких случаях такое возможно – в материале «Татар-информа».

К примеру, человек отработал 15 лет в районах Крайнего Севера и одновременно с этим имеет необходимый стаж на работах с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда. В этом случае предусмотренные для работавших на Севере возрастные требования могут быть дополнительно снижены еще на пять лет.

Однако воспользоваться таким правом можно только при соблюдении всех установленных законодательством требований. Для этого необходимо:

- иметь не менее 15 календарных лет трудового стажа в районах Крайнего Севера либо не менее 20 лет стажа в местностях, которые приравнены к районам Крайнего Севера;

- накопить требуемый период работы с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда;

- иметь необходимую продолжительность страхового стажа, предусмотренную для соответствующей категории граждан, имеющих право на досрочную страховую пенсию по старости – 25 лет для мужчин и 20 лет – для женщин;

- иметь индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 30.

Например, житель Татарстана имеет стаж работы на Крайнем Севере 15 лет и 11 лет на вредном производстве. Он соответствует вышеприведенным условиям. Поэтому он вправе выйти на страховую пенсию на 5 лет раньше по каждому из двух оснований или на 10 лет в общей сложности.