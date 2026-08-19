На молодежном дне Нефтегазохимического форума в Казани ждут до 2 тыс. человек

Дмитрий Гусков: Молодежный день ТНФ пройдет 28 августа

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Около 1,5–2 тыс. школьников, учащихся колледжей и студентов ожидают на молодежном дне Татарстанского нефтегазохимического форума, сообщил на пресс-конференции «Татар-информа» заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Дмитрий Гуськов.

«Планируем, что школьников и студентов в этот день придет в районе полутора-двух тысяч», – сказал он.

Татарстанский нефтегазохимический форум пройдет 26–28 августа на площадке «Казань Экспо». Молодежный день запланирован на третий день форума.

«Молодежный день у нас рассчитан на школьников, учащихся ссузов и профессиональных училищ, студентов, молодых специалистов», – пояснил Гуськов.

Для молодежи организуют экскурсии по экспонатам международной специализированной выставки «Казань: Нефть, Газ, Химия».

«Мы увидели, что в прошлом году достаточно интересно провели эти мероприятия: компании все откликнулись, сейчас мы этот день расширяем», – сказал замминистра.

Татарстанский нефтегазохимический форум пройдет 26–28 августа на площадке «Казань Экспо». Его частью станет международная специализированная выставка «Казань: Нефть, Газ, Химия». Свое участие в ней подтвердили свыше 180 компаний из России, Белоруссии, Ирана, Казахстана и Китая.

Деловая программа включает международные и всероссийские конференции, десять круглых столов, дни поставщика и технологический день СИБУРа и Татнефти.

Международная специализированная выставка станет частью Татарстанского нефтегазохимического форума, который состоится 26–28 августа на площадке «Казань Экспо». Основная деловая программа форума рассчитана на первые два дня, третий день посвятят молодежным мероприятиям.

В программу также войдут международные и всероссийские конференции, десять круглых столов, дни поставщика. Впервые пройдет технологический день СИБУРа и Татнефти.

В 2025 году мероприятие прошло в год 75-летия «Татнефти», поэтому значительная часть программы была связана с развитием нефтяной отрасли республики и перспективами нефтегазохимического комплекса.

В открытии форума участвовал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Впервые программа мероприятия была рассчитана на три дня: отдельный день посвятили молодежи и подготовке будущих специалистов для отрасли.

На пленарной сессии эксперты обсудили вызовы для нефтяной отрасли, среди которых назвали снижение объемов добычи и бурения, необходимость повышения эффективности разработки месторождений и внедрение цифровых технологий.

В рамках форума прошла международная специализированная выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry. В ней приняли участие около 200 компаний из 20 регионов России и зарубежных стран. Участники представили оборудование, технологии и решения для нефтегазовой, химической и нефтехимической отраслей. По итогам мероприятия в прошлом году участники подписали 12 контрактов.