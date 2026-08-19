Депутат Гаврилов рассказал, как обустроить парковку на дачном участке

Парковочное место на загородном участке стоит определить до устройства дорожек, газона и въезда, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Площадку удобно размещать рядом с существующим въездом, чтобы сократить длину внутреннего проезда», – отметил депутат в беседе с RT.

По его словам, открытая площадка из щебня, бетона или плитки обычно считается покрытием земельного участка и не относится к объектам капитального строительства. Отдельная регистрация такой парковки в ЕГРН, как правило, не требуется.

Единого федерального отступа от границы участка для открытой парковки нет. Требования зависят от вида земли, местных правил землепользования и застройки, а также характеристик конструкции. Для капитального гаража действуют другие нормы.

При выборе места Гаврилов советует учитывать расположение колодцев, труб и кабелей, а также направление стока воды.

Основание для парковки следует начать со снятия плодородного слоя. Затем грунт выравнивают и уплотняют. На слабых грунтах используют геотекстиль, после чего послойно укладывают и трамбуют щебень.

«Именно слабое основание и скопление воды чаще всего приводят к колеям и просадкам», – предупредил парламентарий.

Для отвода осадков площадке необходимо предусмотреть уклон. Если перед въездом проходит водосточная канава, проезд обычно устраивают через водопропускную трубу, сохраняя течение воды. Такой въезд необходимо согласовать с владельцем дороги или территории.

Самым доступным покрытием депутат назвал щебень, но при его использовании потребуется качественное основание и периодическое выравнивание. Бетон дает прочную ровную поверхность, но требует продуманного водоотвода. Плитка стоит дороже щебня и также предъявляет высокие требования к подготовке основания, зато отдельные участки покрытия при необходимости можно разобрать и восстановить.

«Для постоянной парковки у дома плитка на качественно подготовленном основании часто оказывается наиболее удобным вариантом», – заключил Гаврилов.