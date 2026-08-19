Арбузы в России подешевели до 30 рублей, дыни – до 80 рублей за килограмм

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Арбузы и дыни в крупных российских торговых сетях за месяц подешевели на 40%. В середине августа минимальная стоимость арбузов составляет 30 рублей за килограмм, дынь – 80 рублей. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас на рынок поступил основной объем российского урожая, благодаря чему торговые сети расширяют ассортимент бахчевых. Снижение минимальных цен за последний месяц составило 40%.

Богданов пояснил, что стоимость и ассортимент арбузов и дынь во многом зависят от сезона, сроков созревания и поступления нового урожая. С середины июля ассортимент арбузов в крупных торговых сетях увеличился почти на 70%, а дынь – на 80%.

В зависимости от формата магазина покупателям предлагают от трех до 11 видов арбузов и от двух до десяти видов дынь.

Основную часть представленных в магазинах арбузов составляет отечественная продукция – на нее приходится около 80% ассортимента крупных торговых сетей. Доля российских дынь составляет около половины предложения.

Остальной объем арбузов обеспечивают поставки из Азербайджана, Ирана и Ливана. Дыни импортируют из Казахстана, Узбекистана, Коста-Рики, Эквадора и Испании. Оба вида бахчевых также поставляют в Россию Турция и Бразилия.

Помимо традиционных астраханских арбузов с красной мякотью, в российских магазинах представлены сорта с желтой и оранжевой мякотью. Также покупатели могут найти небольшие арбузы без косточек, добавил Богданов.