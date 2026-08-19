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Общество 19 августа 2026 10:04

Эксперт Джакония объяснил, как высушить смартфон после попадания воды

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Намокший смартфон следует прежде всего протереть сухой безворсовой тканью, а при заметном попадании жидкости – выключить и оставить сушиться в хорошо проветриваемом месте. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.

Эксперт посоветовал после контакта устройства с водой сначала проверить класс его влагозащиты. В маркировке IP первая цифра указывает на степень защиты от твердых частиц, а вторая – от воды. При этом даже наличие защиты IP67 или IP68 не означает, что смартфон полностью водонепроницаем.

Если устройство сильно намокло, Джакония рекомендует снять с него чехол, отсоединить кабели и внешние устройства, а затем протереть корпус сухой безворсовой тканью. При заметном попадании жидкости смартфон лучше выключить и оставить в сухом, хорошо проветриваемом месте, расположив разъемом вниз.

Отдельно эксперт рассказал, как поступить с намокшими беспроводными наушниками. Их не следует сразу помещать в зарядный кейс. Сначала вкладыши необходимо протереть и дождаться, пока они полностью высохнут.

Если смартфон или другое устройство контактировало с морской, хлорированной или сладкой водой, Джакония рекомендует как можно быстрее обратиться в сервисный центр. Содержащиеся в такой воде примеси могут ускорить коррозию внутренних компонентов устройства.

#смартфоны #мобильные телефоны #полезная информация
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