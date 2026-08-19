Парковки у «Ак Барс Арены» ограничат на время матча «Рубин» – «Спартак»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Парковки у стадиона «Ак Барс Арена» в Казани будут ограничены 19 августа во время матча «Рубин» – «Спартак». Из-за проведения фестиваля «Новая волна» главные парковки стадиона P8 и P9 закроют, сообщает пресс-служба «Рубина».

Болельщикам рекомендуют по возможности отказаться от поездки на личном автомобиле и воспользоваться общественным транспортом или такси.

До и после матча будут курсировать бесплатные автобусы-шаттлы между станцией метро «Козья Слобода» и стадионом. С 16:00 до 18:20 они будут отправляться от станции метро со стороны улицы Чистопольской, 2. Конечной остановкой станет «Ак Барс Арена».

Фото: rubin-kazan.ru

После матча шаттлы отправятся в обратном направлении от остановки «Футбольный стадион Казань Арена» со стороны улицы Чистопольской, 79. Автобусы будут ждать пассажиров в 20:40, 20:50 и 21:00.

Кроме того, после окончания игры усилят работу общественного транспорта, чтобы болельщики могли быстрее уехать от стадиона.

Для тех, кто все же решит приехать на автомобиле, будут доступны парковка P10 и парковка Дворца водных видов спорта на улице Сибгата Хакима, 70.

Фото: rubin-kazan.ru

При наличии свободных мест автомобили также можно будет оставить на парковках расположенных поблизости торговых объектов: