В Татарстане по республиканской программе переобучили 27 ветеранов СВО

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С начала года 27 татарстанцев, вернувшихся с СВО, прошли переобучение по государственной программе «Содействие занятости населения Республики Татарстан». Из них 12 человек трудоустроены через кадровый центр «Работа России» РТ, один оформил ИП и четыре татарстанца зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом сообщает пресс-служба кадрового центра.

«За аналогичный период прошлого года обучение прошли четыре участника СВО. Значительный рост показателей произошел благодаря активной работе карьерных консультантов кадрового центра «Работа России» РТ. Они привлекают ветеранов спецоперации на ярмарки вакансий, анонсируют меры государственной поддержки в социальных сетях», – рассказали в пресс-службе.

Благодаря государственной программе ветераны СВО обучились на охранников и водителей погрузчика. Некоторые участники прошли переподготовку водителей транспортных средств с категории «В» на «С».

«Карьерные консультанты проводят профориентацию для ветеранов СВО. Они составляют индивидуальный план поиска работы, помогают оформить резюме и разместить его на сайте «Работа России». Специалисты сопровождают бывших участников спецоперации на всех этапах: от подбора вакансий до адаптации на новом месте», – сообщил директор кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин.

Государственная программа «Содействие занятости населения Республики Татарстан» действует с 2013 года. Ее цель – не допустить к 2028 году снижения уровня занятости населения ниже 60%.