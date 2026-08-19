Мэр Казани поручил проработать механизмы контроля за управляющими компаниями

Механизмы контроля за работой управляющих компаний необходимо доработать. Соответствующее распоряжение исполкому дал мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, большинство претензий горожан касаются качества уборки, скорости реакции на аварии и прозрачности начислений.

«Сегодня наши жители ждут не точечного латания дыр, а комплексного подхода. Работа жилищных организаций должна быть абсолютно понятной и для власти, и для каждого собственника квартир», – подчеркнул мэр.

Он призвал обсуждать вопросы контроля на общих собраниях и сходах граждан.

«Никакой работы «для галочки» не должно быть. Если жители платят своевременно, они должны получать качественные услуги», – добавил Метшин, также поручив депутатам держать эти вопросы на постоянном контроле в своих избирательных округах.