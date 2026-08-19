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Общество 19 августа 2026 12:08

Мэр Казани поручил проработать механизмы контроля за управляющими компаниями

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Механизмы контроля за работой управляющих компаний необходимо доработать. Соответствующее распоряжение исполкому дал мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, большинство претензий горожан касаются качества уборки, скорости реакции на аварии и прозрачности начислений.

«Сегодня наши жители ждут не точечного латания дыр, а комплексного подхода. Работа жилищных организаций должна быть абсолютно понятной и для власти, и для каждого собственника квартир», – подчеркнул мэр.

Он призвал обсуждать вопросы контроля на общих собраниях и сходах граждан.

«Никакой работы «для галочки» не должно быть. Если жители платят своевременно, они должны получать качественные услуги», – добавил Метшин, также поручив депутатам держать эти вопросы на постоянном контроле в своих избирательных округах.

#управляющие компании #Ильсур Метшин #Казгордума
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