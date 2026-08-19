Метшин поручил ускорить строительство полигона ТКО в западной зоне Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил ускорить строительство полигона для твердых коммунальных отходов в западной зоне. Об этом он заявил На IX сессии Казанской городской Думы.

Поводом для такого решения стала критическая ситуация с действующим полигоном «Восточный»: введенная в 2024 году вторая карта при существующем темпе образования отходов будет заполнена менее чем за полтора года.

«К сожалению, весь мусор везут к нам из соседних районов. Это результат того, что главы муниципалитетов не занимались этим вопросом. На сегодняшний день у них отсутствуют полигоны, и весь мусор – не для этого строили полигон, не для этого работали на завтрашний день, чтобы собирать мусор со всей республики», – заявил Метшин.

Мэр поручил провести выездное совещание с министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Маратом Айзатуллиным и совместно с ПЖКХ ускорить работу по строительству полигона в западной зоне, чтобы разгрузить действующий полигон. Раис Татарстана ранее ставил такую задачу, напомнил глава города.