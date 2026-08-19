Медведь вытащил туристку из палатки и уволок в лес в Республике Алтай

Медведь напал на палатку с туристами в Республике Алтай. Происшествие случилось в селе Артыбаш. Животное схватило 29-летнюю девушку и утащило в лес, сообщает ТАСС.

«Отдыхали на туристической базе в палатке. Пришел медведь, вытащил девушку из палатки, утащил в лес, объел все конечности и прикопал. Девушка скончалась. Пытались меры принять местные жители, но, к сожалению, он на них кидался, и никто ничем не мог помочь», – рассказал агентству собеседник.

Прокуратура Республики Алтай организовала проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Сочи туристы, увидев медведя, залезли на дерево.