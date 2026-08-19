Туристка, убитая медведем на Алтае, оказалась сотрудницей МЧС

29-летняя девушка, погибшая из-за нападения медведя в Республике Алтай, оказалась сотрудницей ГУ МЧС России по Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Наша сотрудница была. Недавно была назначена на должность инспектора надзорной деятельности. Находилась в отпуске», – рассказали агентству в областном главке МЧС.

Напомним, трагедия произошла в селе Артыбаш. Медведь напал на палатку с туристами, схватил 29-летнюю девушку, утащил ее в лес и растерзал.