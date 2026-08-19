Промпарки «Арский» и «Турбина» получат 304 млн рублей на развитие инфраструктуры

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На строительство и развитие инфраструктуры промышленных парков «Арский» и «Турбина» в Татарстане направят 304 млн рублей. Соответствующие тендеры размещены на портале госзакупок. Завершить работы планируется до 1 декабря 2027 года.

В промышленном парке «Арский» речь идет о втором этапе строительства. Проект предусматривает строительно-монтажные работы и создание необходимой инфраструктуры. В стоимость также включены другие расходы, связанные с реализацией проекта.

Работы запланированы и в промышленном парке «Турбина», расположенном в Зеленодольском районе Татарстана. Там собираются построить инженерную инфраструктуру.

Кроме того, отдельный проект предусматривает прокладку кабельной линии напряжением 0,4 кВ к административно-лабораторному зданию инспекции на улице Хади Такташа, 94 в Казани.

Промышленный парк «Арский» строят с 2019 года. Его объекты занимают около 210 тыс. кв. метров. На территории парка работают предприятия 12 отраслей промышленности, при этом основным направлением остается переработка сельскохозяйственной продукции.

Промпарк «Турбина» в Зеленодольском районе появился значительно позже. Решение о его создании совет депутатов принял в июне 2025 года. Площадь парка составляет 16 гектаров, а объем заявленных инвестиций – 959 млн рублей. При этом 70% средств должны вложить сами резиденты.

В «Турбине» планируют создать 276 рабочих мест. Реализация проекта рассчитана на 2025–2030 годы.

В конце июля также стало известно о планах создать еще один промышленный парк – «Лидер» – в Тюлячинском районе Татарстана. На его территории смогут разместиться предприятия тяжелой, автомобильной, легкой, фармацевтической, пищевой, нефтехимической, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также складские комплексы.