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Технологии
21 декабря 2022  14:05

В КНИТУ открылось новое образовательное пространство «ЦифТех»

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В КНИТУ открылось новое образовательное пространство «ЦифТех»

Благодаря участию Казанского национального исследовательского технологического университета в проекте «Передовые инженерные школы» вуз активно развивает сотрудничество с промышленными партнёрами. Среди них ведущие российские компании, работающие в области информационных технологий и инжиниринга, к примеру, «Системные Решения». Компания, основанная в 2008 году, реализует технически сложные проекты в различных отраслях промышленности, а также в сфере микроэлектроники. С прошлого года «Системные решения» начали активное сотрудничество с КНИТУ. Первый крупный результат партнерства — открытие современного образовательного пространства — «ЦифТех».

В новой лаборатории, расположенной на площади более 200 квадратных метров, будут реализовываться программы дополнительного образования для студентов и специалистов по направлению BIM-технологии. 

«Мы тщательно изучили весь спектр специальностей КНИТУ и выбрали те, которым такие компетенции необходимы, к примеру — проектировщики-теплотехники, энергетики, а также профили строительного направления», — рассказывает Александр Качин, директор проектов компании «Системные решения». 

По словам директора передовой инженерной школы КНИТУ «Промхимтех» Руслана Палея, проект созданный в рамках ПИШ, будет совмещать и образовательные, и научные направления. 

Для студентов КНИТУ обучение по этому модулю будет бесплатным, а новое пространство — хорошая возможность не только получить дополнительные компетенции, но и работать на современном отечественном софте, участвовать в научной деятельности вуза и осваивать информационное моделирование в проектировании и строительстве.

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